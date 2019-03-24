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امتحانات الميدتيرم تنطلق بالجامعات.. وقائمة محظورات على الطلاب

الأحد، 24 مارس 2019 07:00 ص
امتحانات الميدتيرم تنطلق بالجامعات.. وقائمة محظورات على الطلاب امتحانات جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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انطلقت اليوم أعمال امتحانات الميدتيرم أو منتصف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تستمر هذه الامتحانات لمدة أسبوعين تنتهى مع مطلع شهر أبريل المقبل، إذ يعتبرها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس "بروفة" على امتحانات نهاية العام.

وتضمنت محظورات الجامعات بالامتحانات، منع التدخين نهائيًا داخل لجان الامتحانات، ومنع دخول الطلاب للجنة الامتحانات بعد 15 دقيقة تأخير، وتأكيد منع الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان لأن هذا سيتم مقابلته بأشد أنواع العقوبات التى يقرها قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن.

ويؤكد قانون تنظيم الجامعات فيما يخص الامتحانات الجامعية، أن أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة لتيرم دراسى كامل، ومحاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط، كما أن عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته، حيث طالب رؤساء الجامعات بضرورة الالتفات لجميع هذه المحظورات قبل الشروع فى أداء الامتحانات.


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الجامعات

امتحانات الميدتيرم

محاولات الغش




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