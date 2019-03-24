video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 01:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم..غلق باب الطعون على المرشحين بانتخابات التجديد النصفى بنقابة الصيادلة

الأحد، 24 مارس 2019 01:00 ص
اليوم..غلق باب الطعون على المرشحين بانتخابات التجديد النصفى بنقابة الصيادلة انتخابات الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
تغلق اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، باب الطعون على قوائم المرشحين، اليوم الأحد، ومن المقرر أن يتم النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الإثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس الجارى، على أن تجرى الانتخابات فى موعدها المحدد له يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل.
 
 
وأكد الدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة، أن اللجنة تعمل فى إطار من الشفافية والديمقراطية وتسعى لإتمام عملها على أكمل وجه كما أن لديها حرص شديد على مشاركة أكبر عدد من الصيادلة بانتخابات النقابة، لذا سيتم إرسال رسائل على الهواتف المحمولة لجميع الصيادلة الناخبين لإعلامهم بموعد إجراء العملية الانتخابية وحثهم على الإدلاء بصوتهم، إضافة إلى إنشاء موقع وتطبيق موبايل يتضمن كيفية التصويت بالانتخابات، ومقار اللجان الانتخابية، وموقع اللجنة الانتخابية على تقنية الجى بى اس، وموقف الصيدلى من سداد اشتراكات النقابة.
 
 
يأتى ذلك عقب إعلان اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، القوائم النهائية لأسماء المرشحين، والتى تضمنت 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كرم كردى يعلن استعادة صفحة حملة ترشحه نقيبا للصيادلة بعد اختراقها

كرم كردى يختتم مبادرة تطوير التعليم الصيدلى بالإسكندرية.. غدا

ننشر الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات

نقابة الصيادلة

انتخابات الصيادلة

التجديد النصفى للصيادله




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة