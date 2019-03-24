اليوم..غلق باب الطعون على المرشحين بانتخابات التجديد النصفى بنقابة الصيادلة

كتبت آية دعبس

تغلق اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، باب الطعون على قوائم المرشحين، اليوم الأحد، ومن المقرر أن يتم النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الإثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس الجارى، على أن تجرى الانتخابات فى موعدها المحدد له يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل.

وأكد الدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة، أن اللجنة تعمل فى إطار من الشفافية والديمقراطية وتسعى لإتمام عملها على أكمل وجه كما أن لديها حرص شديد على مشاركة أكبر عدد من الصيادلة بانتخابات النقابة، لذا سيتم إرسال رسائل على الهواتف المحمولة لجميع الصيادلة الناخبين لإعلامهم بموعد إجراء العملية الانتخابية وحثهم على الإدلاء بصوتهم، إضافة إلى إنشاء موقع وتطبيق موبايل يتضمن كيفية التصويت بالانتخابات، ومقار اللجان الانتخابية، وموقع اللجنة الانتخابية على تقنية الجى بى اس، وموقف الصيدلى من سداد اشتراكات النقابة.

يأتى ذلك عقب إعلان اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، القوائم النهائية لأسماء المرشحين، والتى تضمنت 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة.