اليوم.. عقد مؤتمر عظمة الحرمين الشريفين ومكانتهما فى لندن

كتب مصطفى عنبر

أعلن رئيس مجلس الدفاع عن الحرمين الشريفين الشيخ حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي، عقد مؤتمر عظمة الحرمين الشريفين ومكانتهما اليوم، الأحد، في لندن.

وقال الشيخ حافظ محمد طاهر، إن المؤتمر يسعى لنقل رسالة الحرمين الشريفين المتمثلة في نشر الأمن والسلام والأخوة والمحبة والتسامح، مشيرًا إلى أن المشاركين سيبرزون خدمات المملكة العربية السعودية الإنسانية للعالم أجمع ولاسيما للحجاج والمعتمرين والزوار.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلاد الإسلامية وغيرها والقيادة الدينية في العالمين من أجل التسامح وتحقيق الأمن والسلام في العالم، مؤكدًا أن حكومة المملكة العربية السعودية وعلماءها لهم دور كبير في مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو.

وأوضح أن من يود أن ينال من المملكة العربية السعودية التي تعد مركزًا للإسلام والمسلمين سيفشل؛ لأن الأمة الإسلامية شرقًا وغربًا تقف مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن حادث نيوزيلندا الإرهابي والذي راح ضحيته العشرات، أثبت حب المسلمين للأمن والسلام وفشل خطة القوى المعادية للإسلام والمسلمين.