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اليوم.."تعليم البرلمان" تعقد 4 اجتماعات لمناقشة قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

الأحد، 24 مارس 2019 04:00 ص
اليوم.."تعليم البرلمان" تعقد 4 اجتماعات لمناقشة قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية لجنة التعليم بالبرلمان أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح
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تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، 4 اجتماعات، الأحد المقبل، لمناقشة مادة (2) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين، لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 

كما تعقد اللجنة اجتماعين آخرين الاثنين لمناقشة بطلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن قرار المجلس المحلى بمحافظة الدقهلية بضرورة تسليم مبنى كلية السياحة وكلية التربية النوعية إلى مديرية التربية والتعليم نظراً لعدم صلاحيته، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم الاستفادة من أرض جامعة الإسكندرية بمدينة برج العرب، وكذلك عدم تشغيل مستشفى برج العرب بالقدر الكاف الذى يساهم فى خدمة غرب الإسكندرية.

 

وتناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى البطران، بشأن أسباب إنشاء مدينة برج العرب التكنولوجية أمام مدينة الأبحاث التعليمية والتطبيقيات التكنولوجية ببرج العرب محافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إهمال الاستفادة والانتفاع من مدينة العلوم التكنولوجية فى مدينة برج العرب، وعدم الاهتمام بمصانع الدواء ومراكز البحوث بها وضعف ميزانيتها.

 

وتنعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة نانسى نصر وستون عضواً آخرين بشأن مشروع قانون حافز التفوق العلمى والإبداعى.


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