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النواب الأمريكيون ينتظرون تسلم تقرير مولر بشأن التحقيق فى التدخل الروسي

الأحد، 24 مارس 2019 04:52 م
النواب الأمريكيون ينتظرون تسلم تقرير مولر بشأن التحقيق فى التدخل الروسي ترامب ومولر
واشنطن (رويترز)
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ينتظر النواب الأمريكيون، اليوم الأحد، الحصول على تفاصيل تقرير سرى عن التحقيق فى التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة عام 2016، وهو تحقيق خيم على رئاسة دونالد ترامب منذ بدايتها وأثار تساؤلات عن تواطؤ محتمل بين حملة الرئيس الجمهورى وموسكو.

ومن المتوقع أن يعلن وزير العدل وليام بار عن هذه التفاصيل ويسلم ملخصا للكونجرس. وعكف المحقق الخاص روبرت مولر على إجراء التحقيق لمدة 22 شهرا قبل أن يرفع التقرير لوزير العدل.

وقضى بار تسع ساعات أمس السبت فى الاطلاع على التقرير، وقال إنه يأمل فى تسليم ملخص "لنتائجه الأساسية" بنهاية العطلة الأسبوعية فى الولايات المتحدة وهى اليوم الأحد.

ويحمل التقرير فيما يبدو أنباء سارة لترامب والمقربين منه إذ لم يوجه مولر أى اتهامات إضافية عندما سلم التقرير لبار يوم الجمعة.

ويشير ذلك إلى احتمال عدم توجيه اتهامات جنائية أخرى لمقربين من ترامب فى القضية المتعلقة بما إذا كان أفراد من حملته قد تآمروا مع روسيا لمساعدته على التغلب على منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون.

ولم يتضح على الفور أيضا ما تضمنه تقرير مولر بشأن جزء آخر من التحقيق يتعلق بما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة فى التحقيق الخاص بالتدخل الروسى من خلال ممارسات مثل إقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادى جيمس كومى فى 2017.

والتزم ترامب الصمت على غير العادة بشأن انتهاء مولر من التحقيق الذى وصفه مرارا بأنه "حملة اضطهاد"، لاوكان كل ما كتبه ترامب صباح اليوم الأحد على تويتر وهو فى منتجعه فى بالم بيتش بولاية فلوريدا "صباح الخير. يومكم سعيد" مع شعار حملته الشهير "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى".

 

 


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النواب الأمريكيون

تقرير مولر

التدخل الروسي

روسيا




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