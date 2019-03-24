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الأحد، 24 مارس 2019 08:16 ص
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القضاء يلزم رجلا بدفع 10 آلاف جنيه نفقة فرش وغطاء وألعاب لمطلقته وطفلته

الأحد، 24 مارس 2019 08:00 ص
القضاء يلزم رجلا بدفع 10 آلاف جنيه نفقة فرش وغطاء وألعاب لمطلقته وطفلته ارشيفية
كتبت أسماء شلبى
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حكمت محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر، بإلزام رجل بدفع 10 آلاف جنيه كنفقة فرش وغطاء وقيمة ألعاب، لمطلقته وطفلتهما، بعد امتناع المدعى عليه عن دفع النفقة اللازمة لشراء هذه الأشياء لمدة 5 سنوات.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بالدعوى المقامة من الزوجة "ى.خ.ق"، إن مطلقها امتنع عن دفع نفقة الفرش والغطاء والألعاب وغيرها من الأمور التى اعتبرها رفاهية وتولت هى الإنفاق عليها من أموالها الخاصة، ما دفعها للمطالبة بها بحكم إنها واجبة على الزوج.

وأكدت المدعية أن مطلقها ميسور الحال، وقد سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلاً غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة حيث قدمت للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية طفلته كيدا بها، ومطالبتها أكثر من مرة بالرجوع له مقابل منحها المبالغ التى تنفقها على طفلته.

وأشارت المدعية إلى أن القانون يلزم الأب بمصروفات أطفاله إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم من مأكل وملبس ومسكن.


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