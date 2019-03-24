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القبض على صاحب مخبز استولى على457 ألف جنيه من أموال الدعم بعين شمس

الأحد، 24 مارس 2019 12:04 م
القبض على صاحب مخبز استولى على457 ألف جنيه من أموال الدعم بعين شمس مخبز بلدى-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال مباحث التموين بالقاهرة، فى القبض على صاحب مخبز استولى على 457 ألف جنيه من أموال الدعم بعين شمس، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة عين شمس لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة صرف الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره 457,799 ألف جنيه، وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 

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