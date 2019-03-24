القبض على شخص استولى على ربع مليون من ضحاياه بزعم تسفيرهم للخارج

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لنصبه على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام " السباعى .ص" صاحب مكتب لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج، وتوفير فرص عمل لهم بدولتين عربيتين متخذاً من مسكنة الكائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا مسرحاً لذلك النشاط المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، تم ضبطه وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط عدد من الأكلاشيهات بأسماء شركات لإلحاق العمالة بالخارج وجوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة ، و4 دفاتر إيصالات تحصيل النقدية، وكروت دعاية بإسم الشركة الملغى ترخيصها ودفاتر إستلام مبالغ من ضحاياه بإجمالى مبالغ (230000) مائتان وثلاثون ألف جنيه، وهواتف محمول بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من تأشيرات السفر وعقود عمل بأسماء شركات بالخارج ومحادثات تدل على نشاطه الإجرامى.

وتم التوصل لعدد من ضحايا المتهم، الذين أكدوا تعرضهم لواقعة نصب وإحتيال من قبل المتهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها (560,000) ألف جنيه وتقديم عقود إتفاق لسفرهم لإحدى الدول العربية وعدم قيامه بالوفاء بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها لهم .

وفي سياق متصل، نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على بعض المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.