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الشرطة: وزير فنلندى يتعرض للتهديد أثناء تجمع انتخابى ولا يصاب بأذى

الأحد، 24 مارس 2019 03:29 م
الشرطة: وزير فنلندى يتعرض للتهديد أثناء تجمع انتخابى ولا يصاب بأذى الشرطة الفنلندية
رويترز
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قالت الشرطة الفنلندية فى بيان إن "رجلا عدوانيا يطلق التهديدات" اقترب من وزير أثناء تجمع انتخابى اليوم الأحد لكن الوزير لم يصب بأذى.

ولم تفصح الشرطة عن اسم الوزير لكن مصور وكالة الصور الفنلندية ليهتيكوفا التقط صورا للتجمع الانتخابى وقال إن من تعرض للتهديد هو وزير الخارجية تيمو سوينى.

ولم يتسن الحصول على تعليق لوزارة الخارجية. وأحجمت متحدثة باسم سوينى عن التعليق عند اتصال رويترز بها.

ولم تشر الشرطة ولا وسائل الإعلام إلى ما يدل على أن من اقترب من الوزير كان مسلحا خلال المناوشة التى وقعت أثناء تجمع انتخابى شمالي العاصمة هلسنكى.

وقيدت الشرطة حركة الرجل وطرحته أرضا وتحقق فيما إذا كان يحاول الهجوم على الوزير. وأظهرت الصور أن الرجل كان يرتدي قميصا أسود وعليه شعار جماعة تدعى جنود أودين وهي جماعة يمينية مناهضة للهجرة.

 

 


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