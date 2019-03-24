video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يؤكد ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر

الأحد، 24 مارس 2019 11:14 م
السودان يؤكد ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر عمر البشير الرئيس السودانى
الخرطوم /أ ش أ/
إضافة تعليق

أكدت اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الإتجار بالبشر، فى اجتماعها اليوم الأحد بالخرطوم، برئاسة الدكتور صديق الشريف المحامى العام لجمهورية السودان، ضرورة التنسيق مع الشركاء ومؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الوطنية والدولية لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المتعلقة بتفعيل عملها، وبحثت مقترح الاتفاق الخاص بإنشاء المركز القارى للحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومقره السودان، وضرورة وضع الخطط والتدابير المتعلقة بإنشائه.

واستعرضت اللجنة اختصاصاتها وأنشطتها منذ تكوينها فى عام 2014، ومرجعية تكوينها، إضافة إلى متطلبات التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية، وأهمية تعزيز مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حزب الأكثرية فى النمسا يفوز بمنصب حاكم ولاية سالزبورج

السودان

أخبار السودان

المنظمات الدولية

مكافحة الإتجار بالبشر




لا تفوتك
الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة