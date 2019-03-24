السجن 7 سنوات لشاذ بتهمة قتل متسول أسفل كوبرى أكتوبر

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بالسجن 7 سنوات لشاذ بتهمة قتل متسول أثناء ممارسة الرزيلة معه.

وتعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بالعثور على جثة شخص مقتول أسفل كوبري أكتوبر، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه متسول وأن وراء الواقعة "عبده م-51 سنة" عاطل شاذ جنسيا ويتسول بمنطقة قصر النيل، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة.

اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه اتفق مع المجنى عليه على ممارسة الشذوذ معه أسفل كوبرى قصر النيل، وأثناء ممارسة الرزيلة معه طلب منه المتهم أموالا فتشاجر معه واعتدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.