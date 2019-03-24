video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 7 سنوات لشاذ بتهمة قتل متسول أسفل كوبرى أكتوبر

الأحد، 24 مارس 2019 11:05 ص
السجن 7 سنوات لشاذ بتهمة قتل متسول أسفل كوبرى أكتوبر محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بالسجن 7 سنوات لشاذ بتهمة قتل متسول أثناء ممارسة الرزيلة معه.
 
وتعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بالعثور على جثة شخص مقتول أسفل كوبري أكتوبر، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه متسول وأن وراء الواقعة "عبده م-51 سنة" عاطل شاذ جنسيا ويتسول بمنطقة قصر النيل، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة. 
 
اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه اتفق مع المجنى عليه على ممارسة الشذوذ معه أسفل كوبرى قصر النيل، وأثناء ممارسة الرزيلة معه طلب منه المتهم أموالا فتشاجر معه واعتدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دعوى مستعجلة تطالب القضاء الإدارى بغلق مكتب قناة BBC فى مصر

جنايات القاهرة

أخبار الحوادث

قصر النيل

الشذوذ الجنسى




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة