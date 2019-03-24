الحماية المدنية: إنشاء أحدث مركز نموذجى لتدريب المدنيين على المكافحة الأولية للحريق

بورسعيد محمد فرج

قال العميد وسام ملاك مدير إدارة للحماية المدنية ببورسعيد بإنه تم تزويد الإدارة بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة اللازمة للتعامل مع كافة المخاطر والحوادث التى تهدد حياة المواطنين.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية لـ"اليوم السابع" أن فعاليات الاحتفالية باليوم العالمى للحماية المدنية جاءت فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق عبد الجواد وزير الداخلية حيث تعمل إدارة الحماية المدنية على مدار الــ24 الساعة تتلقى بلاغات المواطنين على وجه السرعة.

ولفت إلى أن هدف الرئيسى حماية المواطنين ضد كافة المخاطر التى تواجههم من خلال الأجهزة والمعدات الحديثة التى يستعين بها خبراء المفرقعات ليتسنى لهم التعامل مع كافة العبوات التفجيرية شديدة الخطورة بما يضمن بصورة أو بأخرى إبطال مفعولها حفاظا على سلامة وأمن المواطن.

وتابع مدير الحماية قائلا : لدينا أحدث السيارات المجهزة بالإنسان الآلى دون تدخل العنصر البشرى حيث يتم تفجيرها بمدافع المياه المتخصصة فضلا عن تأمين المبانى والوفود السياحية من خلال أحدث سيارات الإطفاء وأجهزة الكشف عن المعادن.

وفى سياق متصل أكد أن الإدارة حريصة كل الحرص على تفعيل الندوات والدورات التدريبية للمدرسين والعاملين بالمدارس بجانب الزيارات الميدانية للتلاميذ للتعرف على سيارات ومعدات الإطفاء والنقاط الموزعة على الأحياء لإحكام السيطرة فى حالة حدوث حريق.

ومن جانبه أكد أن قسم الإنقاذ بالحماية المدنية خاص بالحوادث على الطرق وآخر البرى الذى يسعى لإخراج المصابين والمتوفين من داخل المركبات وأثناء الزلالزل ولانهيارات للمبانى للمشاركة بإخراج المصابين من تحت الأنقاض باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة.

ومن جهة أخرى أكد أن رئيس قسم الإطفاء المقدم هانى المهدى يقوم بدورات تدريبية تنشيطية فى معاهد التدريب المتخصصة لزيادة الوعى الإطفائى فضلا عن إعداد المسابقات الشهرية بين نقاط الإطفاء لتحفيز الأفراد ومنحهم شهادات تقدير من الإدارة لبث روح المنافسة ورفع معدلات التدريب.



ادارة الحماية المدنية ببورسغيد



ادارة الحماية



افراد المطائى بصحبة تلاميد المدارس



جانب من رجال المطافئ وتلاميذ مدارس



مدير الحماية المدنية مع تلاميذ المدارس