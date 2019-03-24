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الحكومة اليمنية تتسلم الخطة الأممية الجديدة بشأن إعادة الانتشار فى موانئ الحديدة

الأحد، 24 مارس 2019 09:54 م
الحكومة اليمنية تتسلم الخطة الأممية الجديدة بشأن إعادة الانتشار فى موانئ الحديدة عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمنى
عدن أ ش أ
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تسلم وفد الحكومة اليمنية فى لجنة إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة، الخطة الأممية المعدلة بشأن إعادة انتشار القوات وانسحاب مليشيات الحوثى من موانئ المدينة الواقعة على البحر الأحمر.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" بالعربية مساء اليوم الأحد، عن مصدر فى الحكومة قوله: إن الخطة الجديدة التى أعلنها المبعوث الأممى مارتن جريفيث، منتصف الأسبوع الماضي، لا تختلف عن سابقاتها سوى فى بعض البنود والتفاصيل الفنية.

ونصت الخطة الجديدة على ضرورة نشر مراقبين دوليين فى مناطق الانسحاب وهى مينائى الصليف ورأس عيسى بدلًا من قوات الأمن، فضلًا عن ضرورة أن يترافق نزع الألغام مع انسحابات مليشيات الحوثى الذين يرفضون نزع تلك الألغام فى المرحلة الأولى فى منطقة فض الاشتباك، وذلك فى مثلث كيلو 8 شرقى الحديدة، الرابط بالعاصمة صنعاء.


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