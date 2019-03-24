الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام 2017/2018 أمام البرلمان اليوم

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وفى مقدمتها تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 / 2018.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى نظر 12 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتهم.

كما يواصل المجلس، اليوم نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومى، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.