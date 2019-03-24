الجيزة تنهى أعمال ازدواج طريق الحسانيين - ذات الكوم بمنشأة القناطر .. صور

كتب سيد الخلفاوى

تجرى محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير وازدواج طريق الحسانيين / ذات الكوم ، بمنشأة القناطر، على الرياح الناصرى بطول 2.5 كم وبتكلفة 19 مليون جنيه ليصبح عرض الطريق 20 م بدلا من 9 أمتار.

يخدم الطريق قرى منشأة القناطر ( الجلاتمة الحسانيين ذات الكوم بهرمس برقاش نكلا ) وتم الازدواج حفاظا على أرواح المواطنين ومنع الحوادث فى الطريق الفردى قبل أعمال التوسعة والازدواج.

تمت أعمال التطوير بتوجيهات من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتحت إشراف اللواء علاء بدران، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة والمشرف على المراكز والمدن، وتحت إشراف المهندسة نجوى السعيد، وكيلة وزارة الطرق والنقل بالجيزة، واللواء ايمن السعيد رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وعبد الحكيم خطاب نائب رئيس المدينة.

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة استعادت الأرضى الزراعية، أملاك الدولة وتم ردمها بالاتربة بارتفاع حوالى 4 متر لصالح الطريق وبناء حائط ساند بالدبش لحماية الجسر.