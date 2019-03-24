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"الجنح" تنتظر سائقين لمحاكمتهما بتهمة سرقة حقائب السيدات فى المعصرة

الأحد، 24 مارس 2019 02:00 ص
"الجنح" تنتظر سائقين لمحاكمتهما بتهمة سرقة حقائب السيدات فى المعصرة ارشيفية
كتب كريم صبحى
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تنتظر محكمة جنح حلوان سائقين لمحاكمتهما بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى خطف حقائب السيدات والهرب بدراجة نارية، حيث أحالتهما النيابة للمحاكمة بعد التحقيق معهما وحبسهما احتياطيا.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من "إيناس.أ"، 60 سنة، بأنها اثناء سيرها بالمنطقة سكنها فوجئت بمركبة نارية "توك توك" يستقلها شخصان ثم خطف أحدهما حقيبتها، وبداخلها "هاتف محمول، مبلغ مالى، بطاقة رقم قومى، بعض الأوراق وبعض من متعلقاتها الشخصية" وفرا هاربين.

 بالتحرى وجمع المعلومات توصل رجال المباحث إلى أن الهاتف المحمول المستولى عليه فى حيازة "ضاحى. ع"، 43 سنة، عامل بشركة رخام - كائنة بدائرة القسم، فألقوا القبض عليه وبمناقشته عن مصدر الهاتف نفى علمه بأنه من متحصلات حادث سرقة، وأكد بأنه اشتراه من كل من "مصطفى.أ.س" 23 سنة سائق، و"أحمد.أ.أ" 23 سنة سائق، المقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى.

 عقب تقنين الإجراءات داهمت قوة السائقين وألقت القبض عليهما حال استقلالهما "توك توك" ملك وقيادة الأول والمستخدم فى الواقعة، وبحوزتهما 1000 جنيه من متحصلات الواقعة.

بمواجهتهما اعترف اللصان بخطف حقيبة المبلغة وتخلصهما من الحقيبة المستولى عليها بإلقائها بالطريق العام وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصى.


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