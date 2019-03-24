التعليم تعلن امتحان اللغة العربية لطلاب أولى ثانوى عبر موقعها الرسمى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الامتحان الإلكترونى فى مادة اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى عبر موقعها الرسمى، حتى يتمكن الطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان بسبب ضعف الإنترنت أو مشاكل فى شريحة التابلت أن يتدربوا عليه.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم أعلن عدة اجراءات لتفادى المشكلات التى حدثت فى أول يوم للامتحانات، موضحا أن تقرر زيادة سعة السيرفر الخاص بالامتحانات بشكل يعطي أريحية لأبنائنا الطلاب في تأدية امتحان الغد، وتقرر منع الدخول على السيرفر من خارج مصر واقتصاره فقط على داخل مصر في المدارس من خلال شبكة الواي فاي الخاصة بالمدرسة أو من خلال الشريحة التي تم توزيعها على الطلاب، وذلك من خلال الأرقام الخاصة بها.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه تقرر أيضا إصدار كود موحد على مستوى الجمهورية سيتم إعلانه مساء اليوم السابق لامتحان المادة، حيث سيتم مراعاة وضع كود خاص بالمدارس التي تدرس باللغة العربية وكود خاص بالمدارس الإنجليزية وكود خاص بالمدارس الفرنسية، وذلك لتفادي حالة القلق والتعب التي شاهدناها اليوم على أولياء الأمور والطلاب.

وتابع الدكتور طارق شوقي، حديثه للطلاب، قائلا: "الطلاب الذين لم يتوفر لديهم شبكة إنترنت في المدارس أو لم يتم تفعيل الشريحة الخاصة بالتابلت بعد، أحب أقول لهم لا تقلقوا سيتم توفير نسخة من الامتحان مساء كل يوم على موقع الوزارة للتدريب عليها".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أي نظام إلكتروني يجب أن نجربه مرة واثنين وثلاثة حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائي، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف الشائعات التي تروج حول النظام التعليمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور طارق، مطمئنا أبناءه الطلاب، أنه يتابع الموقف لحظة بلحظة وسيعلن مساء كل يوم الموقف بالتحديد، وإعلان الإحصائيات، وأنه لا داعي للقلق، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق.

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