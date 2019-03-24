التخطيط تشارك بمؤتمر دور المجتمع القانونى فى اجتذاب الاستثمار الأجنبى

كتبت أمنية جلال

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلة فى مشروع رواد 2030 فى المؤتمر السنوى الرابع "دور المجتمع القانونى فى اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر" بمشاركة أكثر من 700 مشارك يمثلون كبرى المؤسسات القانونية والشركات المصرية والعالمية ومكاتب وشركات المحاماه وطلاب كليات الحقوق بالأقسام العربية والانجليزية والفرنسية.

خلال المؤتمر قالت غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 إن المشروع يعمل فى مجالات ريادة الأعمال والابتكار التى تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 ويهدف فى الأساس إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من الطاقات الابداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم على الابتكار والابداع.

كما أوضحت خليل أن مشاركة مشروع رواد 2030 فى المؤتمر تأتى لتوضيح دور ريادة الأعمال والابتكار وعلاقتها بالمجتمع القانونى فى اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر وحوكمة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار فى مشروعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيات المالية.

واستعرضت مدير مشروع رواد 2030 خلال المؤتمر مجموعة المنح والدورات التدريبية التى يقدمها مشروع رواد 2030 للشباب، مشيرة إلى منحة الماجستير المهنى لريادة الأعمال التى يقدمها المشروع بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مضيفة ان المشروع يقدم كذلك برنامج "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكذلك برنامج الشهادة المهنية فى ريادة الأعمال باللغتين العربية والانجليزية والذى يتم بالتعاون مع الجامعة الألمانية، موضحة أنه سيتم قريبا الإعلان عن أسماء من انطبقت عليهم معايير الترشح لهذا البرنامج

وقالت خليل إنه تم اطلاق حملة "أبدأ مستقبلك" بالمدارس والجامعات بهدف التوعية بأهمية ريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر فى الأجيال الجديدة، حيث استهدفت المرحلة الأولى من الحملة 250 ألف طالب اعدادى وذلك عن طريق تقديم دورات تدريبية فى مجال ريادة الاعمال للمعلمين فى المرحلة الاعدادية بالمدارس الحكومية والذين بدورهم يقومون بإعادة نشرها على الطلاب فى المدارس وذلك لترسيخ فكر ريادة الاعمال لدى الطلاب، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تستحدث برامج تدريبية آخرى جديدة لنشر فكر ريادة الأعمال.