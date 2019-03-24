video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 11:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يبعد سيدة وشابين مقدسيين عن الاقصى

الأحد، 24 مارس 2019 10:20 م
الاحتلال الإسرائيلى يبعد سيدة وشابين مقدسيين عن الاقصى عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/
إضافة تعليق

أبعدت مخابرات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، سيدة وشابين مقدسيين عن المسجد الأقصى.

وأكدت مصادر مقدسية، أن شرطة الاحتلال أبعدت السيدة المقدسية نفيسة خويص عن المسجد الاقصى لمدة أسبوعين، علما بأنها اعتقلت أواخر الاسبوع الماضى وأفرج عنها بشرط عدم الدخول الى الأقصى، واستدعيت للتحقيق يوم الجمعة الماضى واليوم الأحد لاستكمال التحقيق، وبعد احتجازها اليوم عدة ساعات والتحقيق معها حول تواجدها فى الأقصى فى محاولة لاتهامه "بالاخلال بالأمن فى الأقصى"، سلمت قرارا يقضى بابعادها عن المسجد.

وأكدت السيدة نفيسة خويص أن من حقها الصلاة والتواجد فى المسجد الاقصى، وأضافت للمحقق أن المسجد هو مسرى الرسول هو مكان عبادة للمسلمين.

كما أبعدت شرطة الاحتلال رضوان عمر مدير قسم المخطوطات فى الأقصى عن المسجد الاقصى لمدة أسبوع، وأوضح عمر انه استدعى للتحقيق هاتفيا الليلة الماضية لمركز شرطة جبل المكبر، وسلم استدعاء لمركز شرطة القشلة صباح اليوم، وبعد التحقيق معه واحتجازه لعدة ساعات اليوم أفرج عنه بشرط الابعاد عن الاقصى لمدة أسبوع، مضيفا أن المخابرات سلمته استدعاء بتاريخ 31.3.2019 لتسليمه قرارا آخر بالابعاد عن الأقصى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتلال الإسرائيلى: ترامب سيعترف رسميا بسيادتنا على الجولان غدا الاثنين

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينية فى حى تل ارميدة بالخليل

الاحتلال الإسرائيلى

اسرائيل

الاحتلال

عنف الاحتلال

الاقصى




لا تفوتك
الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة