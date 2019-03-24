الاحتلال الإسرائيلى يبعد سيدة وشابين مقدسيين عن الاقصى

رام الله /أ ش أ/

أبعدت مخابرات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، سيدة وشابين مقدسيين عن المسجد الأقصى.

وأكدت مصادر مقدسية، أن شرطة الاحتلال أبعدت السيدة المقدسية نفيسة خويص عن المسجد الاقصى لمدة أسبوعين، علما بأنها اعتقلت أواخر الاسبوع الماضى وأفرج عنها بشرط عدم الدخول الى الأقصى، واستدعيت للتحقيق يوم الجمعة الماضى واليوم الأحد لاستكمال التحقيق، وبعد احتجازها اليوم عدة ساعات والتحقيق معها حول تواجدها فى الأقصى فى محاولة لاتهامه "بالاخلال بالأمن فى الأقصى"، سلمت قرارا يقضى بابعادها عن المسجد.

وأكدت السيدة نفيسة خويص أن من حقها الصلاة والتواجد فى المسجد الاقصى، وأضافت للمحقق أن المسجد هو مسرى الرسول هو مكان عبادة للمسلمين.

كما أبعدت شرطة الاحتلال رضوان عمر مدير قسم المخطوطات فى الأقصى عن المسجد الاقصى لمدة أسبوع، وأوضح عمر انه استدعى للتحقيق هاتفيا الليلة الماضية لمركز شرطة جبل المكبر، وسلم استدعاء لمركز شرطة القشلة صباح اليوم، وبعد التحقيق معه واحتجازه لعدة ساعات اليوم أفرج عنه بشرط الابعاد عن الاقصى لمدة أسبوع، مضيفا أن المخابرات سلمته استدعاء بتاريخ 31.3.2019 لتسليمه قرارا آخر بالابعاد عن الأقصى.