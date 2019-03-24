الإنتربول الدولى يضبط متهما محكوم عليه بالإعدام بعد هروبه للسعودية

الغربية – عادل ضرة

تمكن الإنتربول الدولى السعودى، من ضبط متهم هارب محكوم عليه بالإعدام، فى قضية قتل بمركز المحلة بمحافظة الغربية، حيث تم مخاطبة الإنتربول السعودى عن طريق الإنتربول المصرى، لاسترداد المتهم.

كانت تحريات قسم مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، قد توصلت إلى أن المتهم هرب قبل صدور حكم الإعدام عليه فى قضية قتل عام 2016 إلى السعودية، وتم مخاطبة الإنتربول الدولى لإنشاء ملف استرداد للمتهم، عن طريق الإنتربول المصرى، وتم القبض على المتهم ويدعى" عماد.ا.ع" مقيم إحدى قرى مركز المحلة، وتم اتخاذ الإجراء القانونى حياله، وإخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.