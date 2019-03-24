الإسكان: بدء تسليم أول وحدات الحى الثالث بالعاصمة الإدارية منتصف 2019

كتب ـ أحمد حسن

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الدولة لا تنافس المطورين العقاريين، لأننا نعمل في المدن الجديدة التى لا يوجد بها تنيمة مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدن الصعيد، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان لا تدخل أى منطقة بها تنمية ويعمل عليها المطورين.

وأضاف عباس، خلال جلسات مؤتمر سيتى سكيب مصر الذى عقد اليوم، الأحد، الموقف التنفيذى لبعض المدن الجديدة التي تعمل بها هيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أنه بمنتصف 2019، سيتم البدء فى تسليم أول وحدات سكنية فى الحى السكنى الثالث، والذى تم طرح أكثر من 2000 وحدة به العام الماضى.

وتابع: نعمل الآن على تشطيبات فلل الحى السكنى الثالث، بواقع 1000 فيلا، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات نهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن الهئة بدأت في أكتوبر من العام الماضى تنفيذ حى سكني جديد فى منطقة الـ r5، والذى يتم تنفيذه على شكل القاهرة الخديوية، ويضم مجموع من العمارات والفيلات، لافتًا إلى أنه خلال شهرين سيتم الانتهاء من أول عمارة بشكل كامل خلافا للتشطبات.

وأكد نائب وزير الإسكان، أنه تم البدء فى تنفيذ منطقة الأبراج في العاصمة، والتي تنفذها الشركة الصينية، وتم الانتهاء من صب القواعد الخراسنية لأول برج وهو الأعلى فى مصر وأفريقيا، والتى تضمنت 5 آلاف طن حديد، وانتهاينا منها قبل 3 أيام.

وعن العلمين الجديدة، أكد عباس، أننا نستهدف تنفيذ 12 ألف غرفة فندقية في المدينة، لافتًا إلى أنه يوجد بها كرنيش بطول 14 كيلو متر، يوجد به مسارات للعجل والجري وبعض الكافيهات والمطاعم العالمية.

وأكد أن منطقة الدون تون تتكون من 1300 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذ العمارات، ونعمل حاليا على تشطب الوحدات من الداخل، وسيتم طحرها للحجز قريبا.

وأضاف نائب وزير الإسكان، أنه يتم تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية في المنصورة الجديدة، لافتًا إلى أنه تم طرح أول وحدات لمشروع جنة، وسكن مصر بالمدينة، كما يوجد منطقة خاصة بالأبراج والفلل وتم طرح حجز أول برجين، على ان تتم عمليات الطرح لباقي الأبراج ومنطقة الفلل خلال الفترة المقبلة.