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"الأعلى للاعلام" يوقف برنامج "قطعوا الرجالة" بسبب الإيحاءات الجنسية

الأحد، 24 مارس 2019 01:31 م
"الأعلى للاعلام" يوقف برنامج "قطعوا الرجالة" بسبب الإيحاءات الجنسية مكرم محمد أحمد
كتب محمد السيد
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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد قرارًا بمنع برنامج "قطعوا الرجالة" المعروض على قناتي النهار والقاهرة والناس الفضائيتين لحين مراجعة الاسم والمحتوى.
 
وصدر القرار بناء على التحقيقات التي أجرتها لجنتي الرصد والشكاوى بشأن ما تضمنته الحلقات الأخيرة من البرنامج من تهديد واضح للثقافة الاجتماعية والدينية الراسخة في المجتمع المصرى بشأن تكوين الأسرة، وتبين من التحقيقات أن محتوى البرنامج المذكور في السياق العام يأتي حريصا على بث مفاهيم منافية للقيم المجتمعية، كما تضمنت الحلقات ألفاظا وعبارات لا تليق وتخدش الحياء العام وتحتوي على تمييز ضد الرجال وتحريض دائم ضدهم وحط من شأنهم وتعميم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة.
 
ونص القرار على منع البث لحين إجراء القائمين على القناتين بتغييرات في شكل ومضمون البرنامج بما يحترم المفاهيم الأسرية ويراعي الأكواد والمعايير المهنية.
 
 
 

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