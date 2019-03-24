اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها تفاصيل القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، وإعلان وزير المالية أن إيرادات الدولة تكفى المصروفات وتحقق فائضا لأول مرة منذ 20 عاما، وتحديد موعد مواجهات الأهلى والزمالك أفريقيا.+





بيان مشترك لقادة مصر والأردن والعراق يؤكد دعم حصول الشعب الفلسطينى على كافة حقوقه المشروعة





مجلس النواب يؤكد حرصه على سلامة إجراءات تعديل الدستور وانتهائها خلال أبريل المقبل





محكمة الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات





وزير المالية: لأول مرة من 20 عاما إيرادات الدولة تكفى المصروفات وتحقق فائضا





الهيئة العامة للاستعلامات تدعو لمقاطعة "BBC" لترويجها لأكاذيب الإخوان وإرهابهم





وزارة الإسكان تبدأ تسليم أول وحدات الحى الثالث بالعاصمة الإدارية منتصف 2019





وزارة الاستثمار تحدد 8 ضوبط لرجال الأعمال للحصول على الأراضى بالمناطق الحرة





الاحتلال الإسرائيلى: ترامب سيعترف رسميا بسيادتنا على الجولان غدا الاثنين





الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة





الأهلي يواجه صن داونز 5 و12 أبريل بدورى أبطال أفريقيا.. والزمالك يلتقى حسنية أغادير 7 و14 أبريل