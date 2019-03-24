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اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالدقهلية والبدء 30 أبريل

الأحد، 24 مارس 2019 08:01 ص
اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالدقهلية والبدء 30 أبريل امتحانات - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، جدول امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسي الثاني على مستوى المحافظة.
 
وأوضح على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تبدأ في الفترة من 30 ابريل وحتى 16 مايو لجميع المراحل التعليمية، مشددا على حرص العاملين بالمديرية على الالتزام بالجدول الذي تم اعتماده، موضحًا أنه تم الوضع فى الاعتبار أن الأيام الخاصة بأعياد الأخوة المسيحيين وعيد العمال ليست فيها امتحانات.
 
من جانبه، شدد محافظ الدقهلية على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير الجو الملائم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وخروج الامتحانات في الشكل المناسب لنجاح العملية التعليمية، وشدد شاروبيم على تيسير عملية الامتحانات أمام الطلاب، مع ضرورة الالتزام بكافة المعايير المتعلقة بها.
 
 
 
 
 

 

 


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