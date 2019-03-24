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استطلاع: الاشتراكيون فى المقدمة قبل انتخابات إسبانيا

الأحد، 24 مارس 2019 01:27 م
استطلاع: الاشتراكيون فى المقدمة قبل انتخابات إسبانيا رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيز
رويترز
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أظهر استطلاع نشرته اليوم الأحد صحيفة الباييس الإسبانية اليومية تقدم الاشتراكيين قبل انتخابات عامة تجرى الشهر المقبل لكنهم لن يتمكنوا من تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة مع حلفائهم.

وأظهر الاستطلاع أن الاشتراكيين سيحصلون على نسبة 27.1% من الأصوات بما يمكنهم من الحصول على 122 مقعدا فى البرلمان المؤلف من 350 مقعدا. ومع احتساب النسبة التى سيحصل عليها حلفاؤهم من اليسار المتطرف من حزب بوديموس سيكون الإجمالى 162 مقعدا وفقا للاستطلاع.

لكن الاستطلاع الذى أجرى فى الفترة من 14 إلى 19 مارس أظهر أيضا أن ذلك هو نفس عدد المقاعد الذى سيحصل عليه ائتلاف مكون من 3 أحزاب يمينية. ولن يتمكن الفريقان وفقا للاستطلاع من الحصول على 176 مقعدا هى الأغلبية البرلمانية المطلوبة.

ويمكن أن يعاد انتخاب رئيس الوزراء الاشتراكى بيدرو سانتشيز إذا تمكن من حشد تأييد نفس الأحزاب التى دعمته فى يونيو الماضى بعد أن خسرت حكومة الحزب الشعبى اقتراعا برلمانيا بحجب الثقة فى ذلك الوقت.

 

 


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