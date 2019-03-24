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استشارى أمن معلومات: من يعتقد أن التطبيقات المجانية بلا مقابل فهو خاطئ

الأحد، 24 مارس 2019 12:14 ص
استشارى أمن معلومات: من يعتقد أن التطبيقات المجانية بلا مقابل فهو خاطئ وليد عبد المقصود استشارى أمن المعلومات
كتب إبراهيم حسان
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قال وليد عبد المقصود، استشارى أمن المعلومات، إن كل التطبيقات المجانية على الإنترنت هى بالفعل تطبيقات مدفوعة وليست مجانية كما يعتقد الكثير منّا، وقيمة تلك التطبيقات فى تجميع البيانات لاستغلالها، سواء لخدمة الشركة أو بيع البيانات الشخصية.

 

وأضاف عبد المقصود، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، أن الشركة التى تحصل على المعلومات، تقوم بتحليلها بعد تجميعها والحصول عليها بشكل مجانى من المواطن نفسه، ثم تقم بإعادة تسويقها، ويعد أعلى استثمار فى مصر، هو استثمار التطبيقات الذكية الأوروبية التى دخلت للدولة.

 

وأشار إلى أنه تم ثبوت بعض البرامج تخترق خصوصية المواطن المصرى، وعلى الرغم من أهمية قانون حماية البيانات الشخصية إلا أنه لا يستطيع حماية البيانات الخاصة بالمواطنين بنسبة 100%.


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وليد عبد المقصود

أمن المعلومات

البيانات الشخصيه

كل يوم

وائل الابراشى




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