ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعات 6 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات .

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% رابحا عدد 28.350 نقطة ليصل إلى مستوى 5547.38 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68% رابحا عدد 39.880 نقطة ليصل إلى مستوى 5930.48 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.10% رابحا عدد 4.680 نقطة ليصل إلى مستوى 4817.59 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 115.8 مليون سهم بقيمة 24.4 مليون دينار كويتى عبر 3849 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.75%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.29%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.24%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.63%.

وجاء سهم "تمدين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.62%، تليه التعمير بنسبة 7.78%، ثم آسيا بنسبة 7.34%، فيما تصدر سهم "تحصيلات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.66% ثم العقارية بنسبة 9.26%، ثم سنام بنسبة 9.09%.