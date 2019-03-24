video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 10:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

الأحد، 24 مارس 2019 09:58 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعات 6 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات .

 

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% رابحا عدد 28.350 نقطة ليصل إلى مستوى 5547.38 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68% رابحا عدد 39.880 نقطة ليصل إلى مستوى 5930.48 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.10% رابحا عدد 4.680 نقطة ليصل إلى مستوى 4817.59 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 115.8 مليون سهم بقيمة 24.4 مليون دينار كويتى عبر 3849 صفقة.

 

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.75%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.29%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.24%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.63%.

 

وجاء سهم "تمدين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.62%، تليه التعمير بنسبة 7.78%، ثم آسيا بنسبة 7.34%، فيما تصدر سهم "تحصيلات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.66% ثم العقارية بنسبة 9.26%، ثم سنام بنسبة 9.09%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة