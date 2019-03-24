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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بأسهم قطاع الاتصالات

الأحد، 24 مارس 2019 02:10 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بأسهم قطاع الاتصالات بورصة الكويت
كتب ـ هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعات 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات .
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% رابحا عدد 25.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5544.88 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحا عدد 29.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5920.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.37% رابحا عدد 17.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4830.53 نقطة.
 
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 200.4 مليون سهم بقيمة 40.2 مليون دينار كويتى عبر 6894 صفقة.
 
 
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.60%،  ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، فقطاع الصناعة بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.050%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.42%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.43%.
 
 
وجاء سهم "بيت الطاقة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.93%، أعقبه قيوين بنسبة 5.80%، ثم فجيرة بنسبة 4.90%، فيما تصدر سهم "عمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم تحصيلات بنسبة 9.66%، ثم الأنظمة بنسبة 9.32%.
 

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