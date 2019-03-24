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الأحد، 24 مارس 2019 07:22 م
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ارتفاع صادرات الكيماويات والأسمدة لـ 5.3 مليار دولار

الأحد، 24 مارس 2019 07:21 م
ارتفاع صادرات الكيماويات والأسمدة لـ 5.3 مليار دولار خالد أبو المكارم
كتب عبد الحليم سالم
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أكد المهندس خالد  أبو المكارم ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ، أن صادرات القطاع ارتفعت الى 5.3 مليار دولار العام الماضى مقارنة ب 5.5 مليار دولار عام 2017 وبزيادة 20% مما جعل القطاع يحتل المرتبة الاولى بين الصادرات .

وأضاف أبو المكارم  ،أن مجلس الوزراء وافق على 4 طرق لسد مستحقات ومتأخرات برنامج رد الأعباء والتى بلغت 22 مليار جنيه ، خلال اجتماع المجلس التصديرى ، مساء اليوم ، إنه بالفعل تم ضخ 1.5 مليار جنيه لسداد المتأخرات بجانب امكانية السداد عن طريق سداد ضرائب أو جمارك او بالحصول على اراضى على أن تكون فى نفس نطاق المناطق الذين يقومون بالتصنيع فيها، لافتا إلى أن الطريقة الرابعة ستكون برد جزء من المستحقات بشكل نقدى، وفعليا اعتمد مجلس الوزراء الحلول الأربعة بحضور وزيرى الصناعة والمالية.

وأضاف أبو المكارم ، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، متحمس جدا لزيادة الصادرات من 25 مليار دولار الى 55 مليار دولار وبالفعل تم زيادة المخصصات من 4 الى 6 مليارات جنيه فى برنامج حوافز الصادرات الجديد وهو برنامج ديناميكى.

كما سيعتمد البرنامج الجديد على  دعم نقدى 40%  و و30% تخصم من المستحقات  كالضرائب وغيرها و30% أخرى دعما فنيا ولوجستيا ومشاركة فى المعارض والشحن ، مشيرا إلى أن هذا النظام سيتم العمل به أول يوليو المقبل وسيتم تقييمه كل 3 اشهر.

 


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