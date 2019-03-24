ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 3 قطاعات

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% رابحا عدد 7.97 نقطة ليصل إلى مستوى 1434.19 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين، بمستهل التعاملات، بحجم 2.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 854 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية، بنسبة 31.69% مدفوعة بسهم البنك الأهلي المتحد، بنسبة 2.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.13%، مدفوعة بسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.13% مدفوعة بسهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 2.61%.