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الأحد، 24 مارس 2019 09:55 م
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إعدام 441 طن أسماك فاسدة بالمدفن الصحى بالخانكة تم ضبطها بثلاجة ببنها

الأحد، 24 مارس 2019 09:41 م
إعدام 441 طن أسماك فاسدة بالمدفن الصحى بالخانكة تم ضبطها بثلاجة ببنها الأسماك الفاسدة
القليوبية - إبراهيم سالم
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انتهى مجلس مدينة بنها، برئاسة المهندس حمدى سلامة، من إعدام 441 طن أسماك، كان قد تم ضبطها داخل ثلاجة بمدينة بنها، قبل بيعها بالأسواق، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى، بالتعاون بين مجلس مدينة بنها، ومباحث التموين، وتموين القليوبية، ومديرية الصحة.

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وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أصدر قرار رقم 286 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة إعدام 29400 كرتونة أسماك، يبلغ إجماليها 441 طنا، تم نقلها عبر سيارات مجالس المدن والتموين وعمال مجلس مدينة بنها، إلى المدفن الصحى بعرب العليقات بالخانكة.

وتم أمس إعدام حوإلى 250 طنا من بين 441 طنا أسماك مجمدة فاسدة ولا تصلح للاستخدام الآدمى وقبل تداولها بالأسواق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتم الدفن بالمدفن الصحى بعرب العليقات.

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