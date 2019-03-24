إصابة 6 أشخاص بمشاجرة بسب نقل منقولات عرس بطوخ

القليوبيه - نيفين طه

أصيب 6 أشخاص بمشاجرة بسب سرعة السيارات المستخدمة فى نقل منقولات عرس بدائرة مركز طوخ، تم نقل المصابين لمستسفى طوخ، وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليويية، إخطاراً من العميد فوزى عبدربة مأمور مركز شرطة طوخ، من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بمدخل قرية الحدادين دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول "سعيد س" 45 سنة، سائق مصاب بكدمات بالساقين، و"أكرم.م" 16سنة، عامل مصاب بجرح سطحى بالرأس، و"بسام.خ" 19سنة، عامل مصاب بجرح بالرأس، و"محمد.س" 48 سنة، فلاح، مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس وكدمات بالذراعين والقدم اليمنى، جميعهم مقيمين مشتهر – دائرة المركز.

وطرف ثان "ايمان.ا" 55 سنة، ربة منزل مصابة بكدمات بالظهر والذراعين، و"هدى. ص" 32 سنة، ربة منزل مصابة بكدمات بالقدم اليسرى، و"ابراهيم.ح" 22سنة، عامل ، و"علي.ح" 32 سنة، وجميعهم مقيمين كفر علوان – دائرة المركز، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب الخلاف على سرعة سير السيارات المستخدمة فى نقل منقولات عرس نجلة الأول ونجل الخامسة، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب وإحداث ما به من إصابات.

وبسؤال طرفى المشاجرة، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدى كل طرف منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، تم تحويل المصابين لمستشفى طوخ المركزى، وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7329 جنح مركز شرطة طوخ لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.