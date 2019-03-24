video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 6 أشخاص بمشاجرة بسب نقل منقولات عرس بطوخ

الأحد، 24 مارس 2019 11:02 ص
إصابة 6 أشخاص بمشاجرة بسب نقل منقولات عرس بطوخ مشاجرة - أرشيفية
القليوبيه - نيفين طه
إضافة تعليق

أصيب 6 أشخاص بمشاجرة بسب سرعة السيارات المستخدمة فى نقل منقولات عرس بدائرة مركز طوخ، تم نقل المصابين لمستسفى طوخ، وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليويية، إخطاراً من العميد فوزى عبدربة مأمور مركز شرطة طوخ، من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بمدخل قرية الحدادين دائرة المركز. 

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول "سعيد س" 45 سنة، سائق مصاب بكدمات بالساقين، و"أكرم.م" 16سنة، عامل مصاب بجرح سطحى بالرأس، و"بسام.خ" 19سنة، عامل مصاب بجرح بالرأس، و"محمد.س" 48 سنة، فلاح، مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس وكدمات بالذراعين والقدم اليمنى، جميعهم مقيمين مشتهر – دائرة المركز.

وطرف ثان "ايمان.ا" 55 سنة، ربة منزل مصابة بكدمات بالظهر والذراعين، و"هدى. ص" 32 سنة، ربة منزل مصابة بكدمات بالقدم اليسرى، و"ابراهيم.ح" 22سنة، عامل ، و"علي.ح" 32 سنة، وجميعهم مقيمين كفر علوان – دائرة المركز، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب الخلاف على سرعة سير السيارات المستخدمة فى نقل منقولات عرس نجلة الأول ونجل الخامسة، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب وإحداث ما به من إصابات. 

وبسؤال طرفى المشاجرة، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدى كل طرف منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، تم تحويل المصابين لمستشفى طوخ المركزى، وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7329 جنح مركز شرطة طوخ لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق. 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شخصين فى مشاجرة ببنها للخلاف على مبلغ مالى

اخبار القليوبيه

اخبار المحافظات

مديرية امن القليوبية

اخبار مصر

مشاجرة

كفر علوان

مستشفى طوخ المركزى

نقل منقولات عرس




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة