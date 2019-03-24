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أوقاف الأقصر: إطلاق سلسلة ندوات ودروس دينية للتوعية بترشيد استهلاك المياه

الأحد، 24 مارس 2019 01:00 ص
أوقاف الأقصر: إطلاق سلسلة ندوات ودروس دينية للتوعية بترشيد استهلاك المياه وزير الأوقاف
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية تستعد بالدعاة فى إدارة أوقاف أرمنت لإطلاق سلسلة من الندوات والمحاضرات والدروس الدينية بالمساجد وخارجها، للتعريف بأهمية المياه من ناحية المنظور الدينى، وذلك فى إطار التعاون بين مديرية أوقاف الأقصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فرع الأقصر، وفى إطار الشراكة المتبادلة ومن خلال الأسبوع المائى الذى يقام فى هذه الأيام.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم خلال اللقاءات الدينية توعية الأهالى بكيفية ترشيد الاستهلاك، وكيف يكون سببا قويا فى اتصاف المسلم بأنه منفذ لأوامر الشرع مع بيان أهمية المحافظة على نقطة المياه، وذلك لما تمثله من أهمية حيوية لوطننا الحبيب مصر الغالية، وكذلك بيان أن وزاره الأوقاف قد أخذت على عاتقها بأن تكون من أوائل الوزارات فى مصر يتبنى مشروع حنفيات المياه الموفرة بالاشتراك مع الجهات المتخصصة فى هذا الموضوع.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن تلك الندوات التى سوف تعقد بدءاً من اليوم الأحد، تأتى امتداد لما قامت به مديرية أوقاف الأقصر وبناء على تعليمات الوزارة بأن يكون الحديث فى خطبة الجمعة الماضية عن ترشيد استهلاك المياه ومحاربة السلوكيات الخاطئة فى هذه القضية المهمة والمحورية.

 

 


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