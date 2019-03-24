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أهالى مريض يحطمون غرفة قسطرة بـ8 ملايين جنيه فى معهد القلب بعد وفاته

الأحد، 24 مارس 2019 11:11 ص
أهالى مريض يحطمون غرفة قسطرة بـ8 ملايين جنيه فى معهد القلب بعد وفاته تحطيم أجهزة بمعهد القلب
كتبت أمل علام ومى عنانى
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كشف الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب القومى، أن المعهد تعرض لاقتحام وأعمال بلطجة من بعض المواطنين الذين يصل عددهم إلى حوالى 100 شخص، بعد وفاة أحد أقاربهم بالمعهد ويدعى أحمد السيد عبد القادر، موضحا أنهم اقتحموا الاستقبال، وقاموا بتكسير غرفة القسطرة القلبية، التى يقدر ثمنها بحوالى 8 ملايين جنيه.
 
وأضاف الدكتور محمد أسامة أن المريض الذى توفى كان قد وصل إلى المعهد فجر اليوم الساعة 2 صباحا، بجلطة كبيرة فى القلب ولكنه وصل فى حالة متاخرة كانت قد أتلفت حوالى 40% من عضلة القلب، موضحا أن الفريق الطبى برئاسة الدكتور محمد إمام قام بالتدخل الفورى لإنقاذ المريض، بعد أن أبلغوا أهالى المريض بخطورة الحالة، وفعلا توفى المريض فى الساعة 4 فجرا، فقام أهالى المريض حوالى 100 شخص باقتحام المعهد وتكسير غرفة القسطرة والتى يصل تكلفتها إلى 8 ملايين جنيه.
 
وقال إنه يوجد حاليا بالمعهد لجنة لحصر التلفيات من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة الدكتور محمد صلاح رئيس الهيئة والدكتور محمد فوزى نائب رئيس الهيئة لحصر التصفيات واعتماد المبالغ التى يتطلبها المعهد لإنشاء غرفة قسطرة جديدة. 
 
وأكد أن الشرطة قامت بدور كبير فى حماية الأطباء والمعهد، لدرجة أنهم فتحوا طريقا لبوابة تعزيزات أمنية لحماية المعهد. 
 
 
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وفاة مريض بمعهد القلب




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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفى

العقاب

يدفعوا ثمن التلفيات و 3 سنين سجن لكل واحد.

عدد الردود 0

بواسطة:

نهى

الحساب

لازم لازم يتحبسو عشان يعرفو يتهجمو كويس على الناس والمستشفيات ويدفعو ال٨ مليون جنيه

عدد الردود 0

بواسطة:

بركة

الكاميرات موجودة .. عليهم دفع الثمن قبل العقاب ..

انتهى زمن الفوضى ...

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