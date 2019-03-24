أمير الكويت يبحث مع مستشار النمسا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

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بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان اليوم الأحد، مع مستشار النمسا سيباستيان كورس، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى، والتجارى والثقافى بين البلدين، بما يسهم فى دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وكان مستشار النمسا سيباستيان كورس، قد وصل صباح اليوم، والوفد المرافق له الى الكويت، فى زيارة رسمية قصيرة، تلبية لدعوة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية.