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الأحد، 24 مارس 2019 02:49 م
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أمير الكويت يبحث مع مستشار النمسا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

الأحد، 24 مارس 2019 02:42 م
أمير الكويت يبحث مع مستشار النمسا سبل تعزيز التعاون بين البلدين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ
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بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان اليوم الأحد، مع مستشار النمسا سيباستيان كورس، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى، والتجارى والثقافى بين البلدين، بما يسهم فى دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
وكان مستشار النمسا سيباستيان كورس، قد وصل صباح اليوم، والوفد المرافق له الى الكويت، فى زيارة رسمية قصيرة، تلبية لدعوة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية.


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المستشار النمساوى يصل إلى الكويت فى زيارة رسمية قصيرة

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