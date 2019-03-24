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أسعار العملات اليوم الأحد 24-3-2019

الأحد، 24 مارس 2019 10:03 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 24-3-2019 عملات _ أرشيفية
كتبت ـ أمنية جلال
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شهدت أسعار العملات اليوم، الأحد 24-3-2019، استقرارا فى مختلف البنوك المصرية، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى الدولار الأمريكى، والذى بلغ 17.24 جنيه للشراء، و 17.34 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى، عند 4.59 جنيه للشراء، و4.62 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم والتى جاءت كالتالى :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.23 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.24 جنيه للشراء

17.34 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.24  جنيه للشراء

17.34  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.24 جنيه للشراء

17.34 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.24 جنيه للشراء

17.34 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.22 جنيه للشراء

17.32 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.24  جنيه للشراء

17.34  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.24 جنيه للشراء

17.34 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه اليوم، انخفاضا طفيفا، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.44 للشراء، 19.75 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم،ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.55 جنيه للشراء، و 22.93 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى،وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.59 جنيه للشراء، و 4.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 56.79 جنيه للشراء، 57.17 جنيها للبيع.

 


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