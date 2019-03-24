أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 24 - 3 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 24-3-2019.

إيقاف تداول شركتين قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركتى مرسى علم للتنمية السياحية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.



البورصة تربح 2.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات الأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.337 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 121 مليون ورقة مالية بقيمة 477 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.8 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.18% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.02%، والعرب على 5.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.37%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.6 جنيه، 1.2 مليون جنيه، 429 ألف جنيه، 16.9 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 23.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14840 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2419 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 19029 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 686 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1743 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

وارتفعت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 54 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك كريدى أجريكول مصر بسعر إغلاق 47.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.49%

- اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية بسعر إغلاق 28.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.44%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 6.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.17%

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 2.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.88%

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 8.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.65%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.813 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.66%

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 5.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.80%

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 5.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.74%

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 8.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.34%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 23.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.25%