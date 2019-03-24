video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أب يطالب بمحو اسمه من شهادة ميلاد ابنه بعد 7 سنوات من إنجابه

الأحد، 24 مارس 2019 08:47 ص
أب يطالب بمحو اسمه من شهادة ميلاد ابنه بعد 7 سنوات من إنجابه محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

 

طالب "م.ك.ط" أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بنفى نسب ابنه عنه بعد زعمه اكتشافه أنه ليس من صلبه بعد مرور 7 سنوات على إنجابه واتهم زوجته بخيانته، مؤكدا أنه ليس أبيه الحقيقى وأنها أقدمت على ذلك طمعا فى أمواله برفقة عشقيها التى مازالت تجمعها وإياه علاقة وفقا للبلاغ الذى يتهمهما فيه بالزنا بعد ضبطهم فى منزله فى وضع مخل.

 

وقال الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة، "أحببت زوجتى ومنحتها كل ممتلكاتى وحياتى الزوجية كلها كانت تأمر فتطاع لم أحرمها يوما من حقوقها ووضعت كل ما أملكه بين يديها ولكنها كانت دائمة السخط والسخرية منى وتدفع ابنى الذى كنت أظنه من صلبى بالسخرية منى وعدم احترامى دون معرفة السبب وراء إقدامها على تلك التصرفات لتنشب بيننا خلافات مستمرة ولكنها كانت ترفض الطلاق خوفا على ضياع ثروتى من بين يديها".

 

وتابع: "كانت تخطط وعشيقها للتخلص منى وقتلى بواسطة بلطجية اعترفوا بجريمتها وأن يرثا أموالى ولكن الله أراد أن يكشف مخططها الشيطانى من استغلالى ويفضتح سرها الذى أخفته عنى وعلاقتها برجل غيرى".

 

ويكمل: "قامت بخيانتى طوال سنوات فى منزل الزوجية مستغلة غيابى وإلصاق طفل ليس من صلب باسمى حتى تضمن حصولها على أموالى وعندما واجهتها بعد ضبطى لها فى وضع مخل أخلاقيا معه بمنزلى اعترفت وهددتنى بأننى لن أستطيع إثبات الاتهامات".

 

وطالب الزوج بإجراء تحليل البصمة الوراثية واستكمال التحقيقات مع زوجته فى بلاغ الزنا المقدم بناء على شهود الواقعة وتحريات المباحث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوج يدفع 40 جنيه نفقة لطفليه بعد تقديمه شهادة فقر.. والزوجة لمحكمة الأسرة: مزور

محكمة الأسرة تقضى بثبوت نسب الطفلة "ديالا" للفنان عادل السيوى

زوجة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بدفع 16 ألف جنيه قيمة تجميل أسنانها

محكمه الاسره

جريمه زنا

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الحوادث اليوم

دعوى انكار نسب




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة