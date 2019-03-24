أبو الغيط يستضيف اجتماعاً للمجموعة الرباعية حول ليبيا على هامش قمة تونس

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يستضيف أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعاً للمجموعة الرباعية المعنية بليبيا ، والتى تضم كلاً من : الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، والاتحاد الأفريقى - وذلك على هامش أعمال القمة العربية المقبلة فى تونس.

وصرح السفير محمود عفيفى - المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية - اليوم / الأحد / بأنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع، والذي سيعقد في الثلاثين من مارس الجاري ، كل من : سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسية الأمنية ، فدريكا موجريني، إلى جانب المبعوث الأممي إلي ليبيا د. غسان سلامة.

وأوضح المتحدث الرسمي ، أن الاجتماع يأتي في سياق التعاون المنتظم بين المنظمات الأربع لدعم ليبيا ، وتنسيق جهودها بشكل تكاملي لمرافقة الأطراف الليبية من أجل استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد عبر إنهاء حالة الانقسام ، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية ، وإتمام الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ينتظرها الشعب الليبي.

ولفت إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة المشاورات التمهيدية التي جرت بين الأطراف الأربعة على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة التي عقدت في (أديس أبابا ) في فبراير الماضي ، والتي توافقوا خلالها على أهمية تعزيز الجهود المشتركة في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد حراكاً كبيراً على الساحتين السياسية والأمنية في ليبيا ، ونشاطاً دبلوماسياً موسعاً ، بهدف التوصل إلي تسوية شاملة للوضع في البلاد.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المجموعة الرباعية ستناقش آخر هذه المستجدات ، وتعتمد جملة من الخطوات التي تستهدف دعم المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة، وتشجيع الأطراف المعنية على التوصل إلي توافق ليبي / ليبي ، لتجاوز كافة العراقيل التي تحول دون استكمال المرحلة الانتقالية، ومساندة العملية الانتخابية ، والمشاركة في مراقبتها لدى انطلاقها والاستقرار على أرضيتها الدستورية ، وتوافر الشروط السياسية والأمنية والفنية اللازمة لإتمامها.