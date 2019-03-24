أبوظبى تغرى الشركات الناشئة بالاستثمار فى منصة جديدة للتكنولوجيا

(رويترز)

قالت أبوظبى، اليوم، الأحد، إنها ستلتزم باستثمار ما يصل إلى مليار درهم (272 مليون دولار)، لدعم الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا، وذلك عبر منصة متخصصة تأتى فى إطار جهود تنويع موارد اقتصادها.

وستكون شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مايكروسوفت، شريكا استراتيجيا، إذ ستوفر التكنولوجيا والخدمات السحابية للشركات التى تنضم إلى المنصة مع استمرار مساعى العاصمة الإماراتية، لتقليص اعتمادها على إيرادات النفط.

وتقول وكالة ستاندرد آند بورز، للتصنيفات الائتمانية إن أبوظبى تحقق نحو 50% من ناتجها المحلى الإجمالى الحقيقى، وحوالى 90% من إيرادات الحكومة المركزية من قطاع النفط والغاز.

وأطلقت الإمارة صندوقا تحفيزيا، بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) تحت اسم "غدا 21" فى سبتمبر من العام الماضى لتسريع النمو الاقتصادي.

وقال إبراهيم عجمى، رئيس وحدة الاستثمارات فى الشركات الناشئة التابعة لمبادلة للاستثمار، إن المبادرة الجديدة التى تحمل اسم "هب 71" مرتبطة ببرنامج "غدا 21" وستتضمن أيضا تدشين صندوق بقيمة 500 مليون درهم للاستثمار فى الشركات الناشئة.

وأضاف رئيس الذراع التكنولوجية لمبادلة للاستثمار، أن الهدف هو جذب 100شركة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وتابع "الفرص السوقية فى هذه المنطقة هائلة".

وستقود مبادلة، البالغة أصولها 225 مليار دولار والمستثمر الكبير فى شركات تكنولوجيا، المنصة الجديدة الكائنة بالمنطقة المالية فى الإمارة.

وقال عجمى إن سوفت بنك ستكون شريكا فعالا فى المنصة، وستدعم توسع الشركات التى تستثمر فيها، مضيفا أن مبادلة تهدف أيضا إلى جذب شركات صينية وهندية وغيرها.

وتخطط مبادلة، التى تعهدت برصد 15 مليار دولار لصندوق رؤية سوفت بنك، لتدشين صندوق قيمته 400 مليون دولار للاستثمار فى شركات التكنولوجيا الأوروبية الرائدة.

وقال عجمى إن الحوافز التى أعلنتها الحكومة تشمل الإسكان والمساحات الإدارية والتأمين الصحى فى إطار الالتزام البالغة قيمته مليار درهم.

وستعلن أبوظبى أيضا عن مبادرة جديدة للبحث والتطوير غدا الاثنين، ترتبط بخطة "غدا 21"، وفقا لدعوة أُرسلت إلى الصحفيين.