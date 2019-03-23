24.9% ارتفاع فى إجمالى كمية الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة 2016/2017

كتبت هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 23 / 3 /2019 بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمى للأرصاد الجوية، والذى يحتفل به فى الثالث والعشرون من شهر مارس كل عام، منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تاريخ تنفيذ الاتفاقية عام 1961 لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

يقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "الشمس والأرض والطقس" ليتوافق مع اتجاه المجتمع الدولى نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طـموحة للتصدى للتغيرات المناخية التى تؤثــــــر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.

ومن أهم هذه المؤشرات ما يلى:

· بلغت إجمالى كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطـــــاقة المتجـــددة ( رياح وشمسى ) 2780جيجاوات / ساعة عام 2016/2017مقابل 2225.5جيجاوات / ساعة عام 2015/2016 بمعدل زيادة قـدرها 24.9 %.

· بلغت كمية الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى 41503 ألف طن عام 2016/2017 مقابل 36755 ألف طن عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 12.9 % .

بينما بلغت كمية الاستهلاك المحلى من المنتجــات البتروليــة 37837 ألــف طن عام 2016/2017 مقابل 39375 ألف طن عــام 2015/2016 بنسـبة انخفـــاض قدرها 3.9% .

· بلغ إجمالى عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى 229956 سيارة منذ بداية النشاط حتى نهاية العام المالى 2016/2017 .