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21.1 مليار جنيه مستحقات المصدرين عن برنامج المساندة التصديرية

السبت، 23 مارس 2019 01:00 ص
21.1 مليار جنيه مستحقات المصدرين عن برنامج المساندة التصديرية عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب هانى الحوتى
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بلغ إجمالى المبالغ المستحقة للشركات المصدرة فى مصر عن برنامج المساندة التصديرية، 21.1 مليار جنيه حتى 30 نوفمبر لعام 2018، موزعة بين 7.9 مليار جنيه لشركات تم اعتماد أوراقها وجار الصرف، و11.977 مليار جنيه لشركات تمت مراجعة أوراقها وجارى إجراءات الاعتماد، و1.2 مليار جنيه لشركات يتوقع قبول أوراقها.
 
ووزعت مستحقات الشركات المصدرة، والتى تم اعتماد ومراجعة ملفاتها وتحت الصرف، بين 1.2 مليار جنيه مستحقات لصادرات الملابس الجاهزة، و899 مليون جنيه للغزل والمنسوجات، و764 مليون جنيه للمفروشات المنزلية، 1.5 مليار جنيه للحاصلات الزراعية، و1.6 مليار جنيه للصناعات الغذائية، و869 مليون جنيه للصناعات الهندسية، و93 مليون جنيه للأثاث، و79 مليون جنيه للرخام والجرانيت، و3.6 مليون جنيه للمواد العازلة، و11.3 مليون جنيه للجلفنة، و138.7 مليون جنيه للتجميل و21.9 مليون جنيه للصادرات الطبية.
 
أما مستحقات الجلود والمنتجات الجلدية بلغت 11.8 مليون جنيه، و48.5 مليون جنيه للتعبئة والتغليف، و29.1 مليون جنيه للزجاج، و188.7 مليون جنيه للدائن والكيماويات، و9.8 مليون جنيه للمنظفات، و317 مليون جنيه للشحن لأفريقيا.
 

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المساندة التصديرية

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