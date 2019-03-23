وكيل مجلس النواب: الأمم التى لا تبنى على الأخلاق لا مكان لها

كتب إسماعيل رفعت

قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إننا فى أمس الحاجة إلى أن نؤكد على مكارم الأخلاق والتحلى بأخلاق النبى، مضيفًا أن وزارة الأوقاف أحسنت حينما أطلقت اسم شيخ القراء الشيخ محمود خليل الحصرى على مسابقتها.

وأضاف الشريف، خلال افتتاح المسابقة العالمية الـ 26 للقرآن الكريم، أن خلق النبى وسلوكه كان الخلق الحقيقى للقرأن الكريم، والأمم التى لا تبنى على الأخلاق لا مكان لها.

وتابع وكيل مجلس النواب:" باسمى واسم مجلس النواب واسم آل بيت رسول الله أرحب بضيوف مصر المحكمين والمشاركين فى المسابقة الدولية للقرآن الكريم، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته المسابقة".