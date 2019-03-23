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وزير الخارجية السويسرى يزور مصر الأحد

السبت، 23 مارس 2019 05:09 م
وزير الخارجية السويسرى يزور مصر الأحد وزير خارجية سويسرا
كتبت: إنجى مجدى
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يزور الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، القاهرة، الأحد، للقاء عدة ممثلين عن الحكومة المصرية، حيث يلقى خطابا بمناسبة مرور 110 أعوام على العلاقات التجارية السويسرية المصرية.

 

وقال بيان صادر عن سفارة سويسرا فى القاهرة، السبت، إن مصر شريك رئيسى فى تنفيذ استراتيجية سويسرا لشمال إفريقيا. فمنذ عام 2011، دعمت سويسرا التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة كجزء من تعاونها مع مصر. علاوة على ذلك، يتم تنسيق الأنشطة السويسرية في مجال الهجرة أيضًا من خلال استراتيجية شمال إفريقيا. 

 

وسيكون الوضع فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط عنصرًا رئيسيًا فى أجندة وزير الخارجية السويسرى، خلال زيارته التى تستغرق يومين. وستركز المحادثات بين الجانبين على العلاقات الثنائية، خاصة في إطار التعاون الدولي. 

 

وفى هذا السياق، تعمل سويسرا فى مصر لتعزيز العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحفيز التنمية الاقتصادية وفرص العمل، والتصدى لتحديات الهجرة وضمان حماية المهاجرين. وبحسب البيان ستتيح زيارة الوزير كاسيس فرصة له لرؤية أعمق حول مشاريع التعاون المحددة التي تقوم بها الدولتان. سيكون أحد معالم هذه الزيارة هو زيارة مشروع في القاهرة يهدف إلى تحسين وضع المهاجرين في مصر. من خلال أنشطتها في مجال التعاون الاقتصادي والإنمائي، تساعد سويسرا أيضًا على تحسين الظروف المعيشية لمواطنين لمصريين.

 

وفي السنوات القليلة المقبلة، ستركز سويسرا بدرجة أكبر على أنشطة التعاون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففى نوفمبر 2018، قرر المجلس الفيدرالي السويسري أن تكون هذه واحدة من المناطق الأربعة ذات الأولوية للتعاون الدولي للفترة 2021-2024، والتي هي الآن قيد الإعداد سيستمر التعاون مع مصر في المجالات الثلاث وتوسيعها حيثما أمكنعلى سبيل المثال، أجرى البلدان مؤخرًا جلسة حوار أولى حول موضوع الهجرةخلال زيارته لمصر، سيناقش معالي الوزير كاسيس أيضًا مشاريع محتملة متعلقة بالهجرة.

 

 
 
 
 

 

 


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