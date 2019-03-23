video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 09:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا بسبب اعتقالها مدير مكتب زعيم المعارضة

السبت، 23 مارس 2019 07:53 ص
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا بسبب اعتقالها مدير مكتب زعيم المعارضة نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
واشنطن /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا بعد إلقائها القبض على روبيرتو موريرو، مدير مكتب زعيم المعارضة خوان جوايدو.

واستهدفت العقوبات بنك "بانكو دى ديسارولو إيكونوميكوى سوسيال دى فنزويلا" (BANDES)، وهو من بين البنوك المملوكة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وذكرت الخزانة الأمريكية- فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - أن "النظام" فى فنزويلا يستخدم BANDES وفروعه من أجل تهريب الأموال خارج حدود البلاد، مما يعتبر دعما لمادورو. مضيفة أن "النظام يواصل خطف مواطنى فنزويلا وتعذيبهم وقتلهم، وهو ما لن تسمح به الولايات المتحدة والتحالف الدولى المؤيد لجوايدو".وتابعت :إن "روبيرتو ماريرو وسائر السجناء السياسيين يجب الإفراج عنهم فورا".

وكان وزير داخلية فنزويلا، نيستور ريفيرول، أعلن فى وقت سابق القبض على ماريرو ومصادرة أسلحة ومبالغ من منزله، وذلك ضمن حملة استهدفت "خلايا إرهابية كانت تخطط لاغتيالات ومهاجمة وحدات وقواعد عسكرية بالتعاون مع مرتزقة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مادورو يتهم واشنطن بسرقة 5 مليار دولار من الأموال المخصصة لشراء الأدوية بالعالم

واشنطن

فنزويلا

مكتب زعيم المعارضة الفنزويلية

أخبار فنزويلا




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة