واشنطن تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا بسبب اعتقالها مدير مكتب زعيم المعارضة

واشنطن /أ ش أ/

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا بعد إلقائها القبض على روبيرتو موريرو، مدير مكتب زعيم المعارضة خوان جوايدو.

واستهدفت العقوبات بنك "بانكو دى ديسارولو إيكونوميكوى سوسيال دى فنزويلا" (BANDES)، وهو من بين البنوك المملوكة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وذكرت الخزانة الأمريكية- فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - أن "النظام" فى فنزويلا يستخدم BANDES وفروعه من أجل تهريب الأموال خارج حدود البلاد، مما يعتبر دعما لمادورو. مضيفة أن "النظام يواصل خطف مواطنى فنزويلا وتعذيبهم وقتلهم، وهو ما لن تسمح به الولايات المتحدة والتحالف الدولى المؤيد لجوايدو".وتابعت :إن "روبيرتو ماريرو وسائر السجناء السياسيين يجب الإفراج عنهم فورا".

وكان وزير داخلية فنزويلا، نيستور ريفيرول، أعلن فى وقت سابق القبض على ماريرو ومصادرة أسلحة ومبالغ من منزله، وذلك ضمن حملة استهدفت "خلايا إرهابية كانت تخطط لاغتيالات ومهاجمة وحدات وقواعد عسكرية بالتعاون مع مرتزقة".