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هطول أمطار متوسطة والغيوم تغطى سماء كفر الشيخ

السبت، 23 مارس 2019 01:15 م
هطول أمطار متوسطة والغيوم تغطى سماء كفر الشيخ الطقس بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ هطول أمطار مابين خفيفة ومتوسطة، اليوم السبت، كما تعرضت المدن والقرى لرياح خفيفة، ولم تؤثر على حركة الصيد بالقرى المطلة على البحر المتوسط، كما غطت الغيوم سماء المحافظة .

وعلى جانب أخر، أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، حالة الطوارئ، لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجها بالتدخل السريع وكسح جميع مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع، كما وجه رؤساء المدن والقرى بتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية.

 

الغيوم تغطي سماء كفر الشيخ (1)
الغيوم تغطي سماء كفر الشيخ (1)

الغيوم تغطي سماء كفر الشيخ (3)
الغيوم تغطي سماء كفر الشيخ (3)

 


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