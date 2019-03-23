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نجاة قائد شرطة محافظة تعز اليمنية من محاولة اغتيال

السبت، 23 مارس 2019 07:00 ص
نجاة قائد شرطة محافظة تعز اليمنية من محاولة اغتيال عناصر من الجيش اليمنى أرشيفية
عدن /أ ش أ/
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أعلن مصدر أمنى مسؤول بمحافظة تعز، نجاة مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلى، من محاولة اغتيال مساء أمس الجمعة فى مدينة تعز.

وأوضح المصدر - حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية، اليوم السبت - أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على موكب العميد الأكحلي، أثناء مروره بالقرب من الباب الكبير وسط المدينة.مشيرا إلى أن الأكحلى كان متوجها إلى اجتماع اللجنة المشكلة من محافظ تعز.

من جهتها، أدانت إدارة عام شرطة محافظة تعز محاولة الاغتيال، وأكدت التزامها بقرارات اللجنة الأمنية وتنفيذ توجيهات رئيسها محافظ المحافظة، والتزامها بملاحقة العناصر الخارجة عن القانون وتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة..

 


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