نائب وزير الخارجية الأسبق: العالم أصبح ينظر لتقدم الدول من تمثيل المرأة

قالت السفيرة منى عمر نائب وزير الخارجية الأسبق، إن العالم أصبح ينظر لتقدم الدول من خلال مؤشرات تمثيل المرأة، قائلة : "علينا أن نعلم كيفية استثمار المرأة ".

وأضافت نائب وزير الخارجية الأسبق، وعضو المجلس القومى للمرأة، خلال المؤتمر السنوى الدولى لكلية الآداب بجامعة عين شمس، بعنوان "القوى الناعمة وصناعة المستقبل " والذى يستمر حتى 25 مارس الجارى، أنه لا بد من دفع دور المرأة فى مختلف مجالات الحياة، وزيادة تمثيلها فى مراكز صنع القرار .

وأشارت نائب رئيس وزير الخارجية الأسبق، وعضو المجلس القومى للمرأة، إلى أن دولة روندا استطاعت أن تتحرر من الفقر لتضع قدما بين الدول المتقدمة، وبها أعلى نسبة تمثيل للنساء فى البرلمان .