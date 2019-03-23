نائب رئيس الهيئة الاقتصادية: 81 كم مربع المساحة الأراضى المستغلة بالعين السخنة

كتبت- هبة حسام

قال اللواء محمد شعبان مرعى نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبى، إن المنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم منطقة صناعية كبرى على مساحة 209 كم2، و3 موانئ بحرية، هى، "ميناء السخنة ، الادبية، الطور" على مساحة إجمالية 24 كم2.

وأضاف مرعى، خلال عرض تقديمى قام به أثناء زيارة أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب لمنطقة العين السخنة اليوم السبت، أن أهم المطورين الصناعيين القائمين وأهم الاستثمارات التى نجحت الهيئة فى استقطابها للمنطقة الجنوبية تتمثل فى صناعة البتروكيماويات، والصناعات النسيجية، والإنشاءات ومواد البناء.

وأشار اللواء شعبان، إلى أن إجمالى الشركات المتواجدة بالمنطقة حالياً تبلغ 192 شركة ما بين صناعية وخدمية، بإجمالى أراضى مستغلة فى منطقة السخنة تبلغ 81 كم 2 بنسبة 39 %، من المساحة الإجمالية للمنطقة الجنوبية.

وأوضح خلال عرضه، أن الأراضى الجارى التفاوض عليها تبلغ مساحتها 45 كم 2 بنسبة 22%، فيما تبلغ مساحة الأراضى المتاحة للاستثمار 41 كم 2 بنسبة 20%.