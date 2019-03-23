موسكو تحذر واشنطن من تجربة لاعتراض صاروخ باليستى عابر للقارات

موسكو أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء تقارير تكشف عن توجه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى اختبار صاروخ موجه مضاد للجو من طراز SM-3 Block IIА بغرض اعتراض صاروخ باليستى عابر للقارات.

وقالت الوزارة - فى تعليق اليوم الجمعة أذاعته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - " إن التقارير الإعلامية الأمريكية التى تستند إلى مصادر فى البنتاجون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، جاءت لتؤكد كذب مزاعم واشنطن بأن الدرع الصاروخية العالمية الأمريكية غير موجهة ضد روسيا".

وأوضحت أن موسكو أكدت مرارا للجانب الأمريكى أن الصواريخ المضادة للجو من هذا الطراز قادرة على إصابة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الروسية الأمر الذى من شأنه تقليص إمكانات موسكو فى مجال الردع الاستراتيجي.

وبحسب الوزارة ، فقد أبرزت الخطط الأمريكية المذكورة الطابع المزعزع للاستقرار لسياسة واشنطن فى مجال الدرع الصاروخية ، وجددت دعوتها الموجهة إلى واشنطن لتضافر جهودها مع موسكو فى البحث عن حلول المشكلات المتراكمة على صعيد الأمن الدولي.